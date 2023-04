, in conferenza stampa, parla alla vigilia di Sporting-Juve."Lo Sporting sta facendo un'ottima stagione, in questo stadio ci sono tanti tifosi che lo sostengono e sarà bellissimo affrontarlo. Speriamo sia una grande partita e che possa arrivare una vittoria per noi""Ogni tanto fa bene piange, dobbiamo rispettarlo. Ognuno ha il suo modo di comportarsi dopo una sconfitta e dopo una vittoria. Noi lo aiutiamo tanto, è uno dei nostri, è giovane ma è già esperto. Non è il futuro, è già il presente della Juve. Anche piangere ogni tanto fa bene per crescere""Penso certamente di fare il mio meglio. Il futuro? Penso solo a quello della squadra""Sto meglio, sto bene. Riprendermi il posto? Siamo felici per il rendimento di Gatti, ma se avessi l'opportunità di giocare proverò a fare il mio meglio""Pensiamo solo alla partita del campo, se dovessero arrivare i 15 punti saremo contenti"