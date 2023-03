Il commento di Hugo, ex calciatore e attuale ds dello, dopo il sorteggio deidi finale diche ha abbinato i portoghesi alla: "Affronteremo un’ottima squadra con molta più esperienza nelle coppe europee rispetto a noi. Tuttavia avremo le nostre possibilità e approcceremo questo doppio confronto esattamente come tutte le altre partite in Europa. In questo momento pensiamo al campionato, poi prepareremo la sfida. Penso che i nostri giocatori saranno all’altezza e sono convinto che i nostri tifosi ci supporteranno, anche in trasferta".