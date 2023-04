E'a parlare con Amorim in conferenza stampa: ecco le sue parole."Come affronta la Juve? Possiamo batterci con tutte le squadre, come ha detto il mister possiamo vincere con tutte le squadre ma anche perdere. Abbiamo vinto l'Arsenal ma è il passato, mettiamo in pratica il nostro gioco anche con la Juve. Così si potrà vincere"."Il blasone impressiona? Sappiamo la qualità della nostra formazione. Sappiamo che la Juve ha grandi giocatori, grande squadra, ma pensiamo a noi, alla nostra squadra. Dobbiamo pensare alla partita con la Juve, solo domani e non più avanti"."La squadra ha perso un po' di fiducia per diverse partite, ma giocare dà fiducia. Questo è importante"."In termini difensivi è tutto passato, abbiamo fatto le nostre analisi e visto cos'è mancato. Ora miglioreremo. La fiducia si acquista lavorando giornalmente, solo lavorando al massimo avremo la fiducia al massimo"."Sono squadre diverse, Juve e Arsenal. L'Arsenal ha altre caratteristiche, anche la Juve ha molta esperienza a livello europeo. Analizzato bene la gara, sappiamo come giocare, cerchiamo di dare il meglio per vincere".