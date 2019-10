Le voci dei giorni scorsi per cui lo stadio ​José Alvalade di Lisbona potrebbe essere rintitolato a Cristiano Ronaldo, potrebbero trovare l'opposizione dell'Assemblea generale dei soci dello Sporting. Infatti, per cambiare il nome dello stadio - intitolato al presidente-fondatore del club - serve la maggioranza dei voti del consiglio (dei presenti) e, per quanto CR7 sia apprezzato in patria, potrebbe essere complicato far accettare un cambio così drastico, come riporta La Gazzetta dello Sport. C'è però, la possibilità di un compromesso, che preservi la tradizione, ma consacri ugualmente il giocatore più rappresentativo non solo dello Sporting, ma di tutto il Portogallo: l'ipotesi del cambio in "Alvalade-CR7" non sembra essere così azzardata.