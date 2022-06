Un piano per il futuro, dopo averlo cresciuto con cura e cautela. Lo Sporting di Lisbona è sempre più attento ai giovani talenti e uno l'ha pescato proprio dalle giovanili della Juventus. Si tratta di Franco Israel, portiere classe 2000, che nella scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato con la formazione under 23, collezionando 38 partite in campionato.



LA PROPOSTA - Il club portoghese ha formulato una proposta importante per l'uruguaiano: la base è di un milione di euro, con alcuni bonus che farebbero lievitare il costo del cartellino a seconda di determinati obiettivi raggiunti, di squadra e personali. E' una bozza, un'offerta che va limata e che ha già riscontrato una controfferta da parte della Juventus. L'obiettivo dei bianconeri è essenzialmente uno: consapevole della difficoltà di Israel di emergere in un parco portieri già definito, la Juve non vuole perdere il controllo del ragazzo, sul quale punta molto. Ecco: un diritto di recompra potrebbe mettere tutti d'accordo. A patto che ci sia la cifra giusta.