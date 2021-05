Estou muito feliz da vitória no campeonato do meu clube de coração #sporting Parabéns a toda a equipa e a todos os sportinguistas!

Sporting Club de portugal / Molto Orgoglioso della Mia Squadra del lo Sporting che ha vinto il campionato https://t.co/oiJOtkPC2v pic.twitter.com/z1wdNPcStg — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 12, 2021

Lapo Elkann è molto legato al Portogallo, Paese di molti suoi affetti stretti (Cristiano Ronaldo, ma non solo) e non poteva non essere affezionato allo Sporting Lisbona, squadra che lanciò proprio CR7: