Ruben, tecnico dello Sporting, in conferenza ha parlato così dopo il match con la Juve."Non abbiamo perso per gli errori, ma per com'è arrivato il gol. Momento così della stagione, avremo opportunità, ce n'è una in casa nostra. In quella gara la Juve starà con i piedi di guerra, ha il vantaggio e può aspettare i nostri errori. Vogliamo vincere sin dall'inizio, la Juve ha molta esperienza e può giocare con comodità. Dobbiamo vincere al ritorno e avere la miglior motivazione per la partita. Avere fiducia, è stata una buona partita"."Bisogna pensare che senza Adan non saremmo qui, se c'è un errore di uno è un problema di tutta la squadra. La frustrazione è continua, possiamo dare un cambio alla stagione il prossimo giovedì. Apre prospettive perché il risultato è corto, non c'è la regola del gol fuori. Hanno grandi giocatori, in quel caso sarebbe stato difficile recuperare... Dobbiamo sentirci tranquilli, potremo contare sul nostro pubblico. La sconfitta pesa, ma ci prepareremo al meglio per la partita di giovedì"."L'errore del portiere? Sembra che la rosa sia un po' corta, ci sono giocatori che entrano con poca esperienza. Fa parte del progetto. Stiamo costruendo altri giocatori. Anche tanti altri sono diventati forti, questo è il lavoro che abbiamo fatto noi. Si punta il dito sul portiere, ma non saremmo campioni senza di lui, non saremmo qui. Anch'io ho sbagliato, ma c'è fiducia. So il portiere che è, ha la mia fiducia. Sappiamo che possiamo superare questa situazione, l'importante è andare avanti sapendo che potevamo subire un gol che non dovevamo subire"."St Juste? Lavora così bene, a volte ci sono problemi, è una stagione diversa. Anche lui sta attraversando un momento difficile, succede con giocatori che hanno infortuni e poi tornano al meglio. Succederà anche con Sangiust. Abbiamo fatto risultati negativi, si sopravvive. Ha tanta classe, l'importante è recuperare lui e la squadra"."Difficilmente giocherà nella prossima gara, se non c'è lui ci sarà un altro. Se analizziamo i casi, chi è che ha sbagliato? Le ali, Bellerin... Tutti possono giocare"."Partita eccellente, nelle prime partite entrava sempre ansioso e nervoso. Poi fiducioso di quanto stava succedendo. Giocatore molto intelligente, li tiene in mente, è forte e intelligente, ci sono stati molti giocatori che hanno capito bene la partita. Ha fatto una grande partita"."Non sente la pressione? Dipende dal modo in cui si gioca, si vede da come gioca. Sappiamo che è un giocatore che arriva dalla seconda divisione, ha un percorso da fare, avrà problemi. E' freddo in una partita? Sì, ma venire a giocare qui con la Juve, non pensavamo fosse già a questo livello".