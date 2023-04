Alla vigilia del match contro la, il tecnico delloRubenha parlato anche ai microfoni di SIC: "È ovvio che domani dobbiamo segnare. Dovremo essere intelligenti nei 90 minuti contro una squadra che sa bene cosa fare e che ha il vantaggio dell'andata. Avremo tutto il tempo per cambiare il risultato, per questo servirà intelligenza, costanza e concezione dei momenti".- "Mi aspetto una squadra forte in ogni momento della partita, che saprà bene quando ripiegare e quando pressare alta. Le squadre italiane sono così e si vede che i giocatori della Juventus sono più a loro agio quando partono in vantaggio. Mi aspetto una Juventus nella sua normale versione".- "Non mi piace dire un nome piuttosto che un altro... Ho sempre pensato che Chiesa fosse un grande giocatore e vedendolo giocare dal vivo posso confermarlo".- "Edwards è un'opzione in più, ci è mancato in campionato. Gli altri due sono convocati e concentrati, ma vedremo domani l'undici di partenza".- "Sentiamo di essere in grado di segnare almeno un gol alla Juventus, ma dovremo stare molto attenti. Con un po' di furbizia saremo capaci di ribaltare il risultato".- "Dovremo essere consapevoli di avere 90 minuti a disposizione. Sarà diverso rispetto all'andata, avremo momenti in cui saremo sotto pressione e altri che saranno a nostro favore. Non è necessario ribaltare il risultato già dai primi minuti".- "Sarebbe il più grande successo della storia dello Sporting, ma pur sempre in una brutta stagione per la squadra. Ma la strada è lunga... Dovessimo recuperare e superare la Juventus magari vedremmo le cose da un'altra prospettiva".