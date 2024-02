Ill portale Sportico ha stilato una classifica dei migliori 100 marchi mondiali in cui sono considerati sei diversi sport e dieci campionati. Un valore comprensivo di 405 miliardi di dollari, cifre certamente da capogiro. In questa speciale classifica ci sono due marchi italiani. Laal 71° posto (2,8 miliardi di euro) e la(1,6 miliari), unica squadra di calcio italiana, al 98° posto. Per stilarla, il portale ha calcolato il valore dei marchi sulla base delle entrate (relative alla stagione 2022-23 e per il calcio alla 2021-22), del valore di mercato del franchising e del valore delle varie attività legate al club, comprese le proprietà immobiliari. Domina lo sport degli Stati Uniti (primi i Dalas Cowboys a 8,5 miliardi) mentre il primo club di calcio è il Manchester United a 5,5 miliardi.