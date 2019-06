Icardi, Dybala e non solo. L'asse Torino-Milano pare infuocato in questo inizio di mercato, con proposte che rischiano di diventare realtà, con trattative che possono trasformarsi nei momenti clou dell'estate. Dopo quella con gli argentini sul piatto, secondo Sport Mediaset potrebbe aprirsi un secondo capitolo: la dirigenza dell’Inter, infatti, avrebbe offerto alla Juventus Ivan Perisic come contropartita per riportare a Milano Joao Cancelo. C'è già un no della Juventus, decisamente più convinta della ricca proposta del Manchester City.