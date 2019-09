Sarà una giornata di scelte in casa Juve. Oggi infatti la società deve presentare la lista dei giocatori che parteciperanno alla fase a gironi della Champions League e non mancheranno le sorprese. Come riporta Sportmediaset, oltre ai lungodegenti Chiellini, Perin e Pjaca la lista vedrà la quasi scontata esclusione di Mario Mandzukic. Per l’attacco della Juve si vuole dunque puntare sul redivivo Gonzalo Higuain e su Paulo Dybala come prima alternativa. Assai combattuta la lotta per l’ultimo posto disponibile a centrocampo: se durante l’estate i sacrificati sarebbero stati Khedira e Matuidi, il lavoro quotidiano con Sarri li ha riportati in rampa di lancio. Rischiano Emre Can, Bentancur e Ramsey il quale è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio occorso lo scorso aprile. Una condizione precaria potrebbe precludergli l’impiego in questa prima fase di Champions in attesa di che riaprano le liste a gennaio.