Mario Mandzukic si avvicina al Barcellona. Fabio Paratici è al lavoro senza sosta per concludere la cessione del centravanti croato e, in questi ultimi giorni, è stato particolarmente impegnato nella trattativa con i blaugrana, pronti a mettere sul piatto il giovane terzino sinistro Juan Miranda, talento classe 2000 che potrebbe arrivare a Torino in uno scambio pressoché alla pari, dal valore compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro. E, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l'affare prosegue e potrebbe chiudersi nelle prossime ore.