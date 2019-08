L'arrivo di Danilo potrebbe non bastare per sostituire Joao Cancelo alla Juventus. Mattia De Sciglio ha deluso le attese contro l'Atletico Madrid e sembra non aver accolto a pieno le direttive di Maurizio Sarri fino a questo momento. La possibile partenza di Luca Pellegrini verso il Cagliari in prestito potrebbe riaprire il mercato dei terzini per i bianconeri. E, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il nome più caldo è sempre lo stesso: si tratta di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United.