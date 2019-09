I problemi di Sarri inizieranno dopo la sosta, la bomba esplosa in seguito alla presentazione della lista Champions è stata solo una prima avvisaglia della situazione intricata che toccherà al tecnico toscano. Questo è il pensiero di Sport Mediaset che sottolinea come l’abbondanza della rosa creerà più grattacapi che effetti positivi alla Juventus. Sarri dovrà essere bravo gestore cercando di non scontentare i numerosissimi giocatori che, giocoforza, rimarranno fuori. Soprattutto a centrocampo ed in attacco, la Juve può contare su 13 giocatori per appena sei maglie. Tanti, troppi secondo la testata.