L'alternativa a Maurizio Sarri è José Mourinho. Questo quanto riportato da Sport Mediaset riguardo all'erede di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Il nome in pole position è sempre quello del manager del Chelsea, che però sarebbe restio a farlo partire da Londra dopo appena una stagione e senza alcun indennizzo da parte dei bianconeri. Motivo per cui Andrea Agnelli sta pensando al piano B: come raccontato dalla fonte, sarebbe lo Special One, da mesi svincolato dopo l'esonero al Manchester United, il secondo nome sul taccuino bianconero per la panchina.