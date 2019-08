Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, la Juve si appresta ad affrontare la prima giornata di campionato contro il Parma con il sistema di gioco base di Maurizio Sarri: 4-3-3. Per quanto riguarda gli interpreti, in l’attacco saranno impiegati Cristiano Ronaldo, Douglas Costa e Dybala, per il momento, favorito su Higuain. Nella zona centrale del campo spazio a Khedira a fianco di Pjanic e Rabiot. In difesa infine, Bonucci è favorito sul neo acquisto bianconero De Ligt.