Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato del futuro dell'attacco dell'Inter, in particolare della cessione di Mauro Icardi e dell'obiettivo Romelu Lukaku, ai microfoni di Radio Sportiva: "Icardi sarà reintegrato in gruppo, ma le parole di Zhang sul suo futuro sono state un macigno. Deve darsi una mossa, altrimenti rischia di stare fermo una stagione. Sul mercato l’Inter attende e cerca di non farsi prendere per il collo sia per Dzeko sia per Lukaku. L’offerta nerazzurra di 60 milioni più 15 di bonus per il belga è più che congrua. Concorrenza della Juventus? C’è divergenza nelle valutazioni economiche, in più Dybala non vuole lasciare i bianconeri. La volontà di Lukaku è di giocare nell’Inter e tornare da Conte. I nerazzurri sono ancora in vantaggio".