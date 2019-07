Mentre i compagni dell'Inter vincevano per 2-1 la prima amichevole con Antonio Conte in panchina, Mauro Icardi ha fatto ritorno a Milano, dove da domani si allenerà da solo alla Pinetina, in attesa di trovare una nuova squadra sul mercato, con Juventus e Napoli in pole per il suo acquisto. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, sarebbe stato lo stesso attaccante argentino a chiedere di poter lasciare il ritiro nerazzurro, dopo essere stato messo alla porta da Beppe Marotta e dallo stesso Conte.