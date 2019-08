Edin Dzeko è sempre più vicino al trasferimento dalla Roma all'Inter e sulla strada inversa, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si può chiudere l'affare per Mauro Icardi in giallorosso. I due club sono pronti a incontrarsi tra oggi e domani per definire il clamoroso scambio di mercato, dopo che l'argentino avrebbe aperto al trasferimento nella capitale. Pronta per lui un'offerta da 7.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, fino ad arrivare a quota 9 milioni. I nerazzurri aspettano Dzeko, nel frattempo.