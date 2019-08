Paulo Dybala ha rifiutato il trasferimento al Manchester United, di fatto bloccando lo scambio alla pari con Romelu Lukaku, grande obiettivo della Juventus per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, però, la Joya resta sul mercato e "aspetta" la chiamata del Paris Saint-Germain, destinazione assai gradita all'argentino per il futuro. Il PSG, però, deve prima cedere Neymar al Barcellona per poter affondare il colpo su Dybala.