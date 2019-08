Resta più che mai incerto il futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero vorrebbe rimanere a tutti i costi a Torino ma la sua decisione si scontra con quella altrettanto perentoria della società la quale ha deciso di sacrificare il talento argentino per registrare una grossa plusvalenza a bilancio e sgravarsi da un ingaggio particolarmente ricco. Dopo il fallimento delle trattative con Manchester United e Tottenham la tensione fra l’entourage del campione sudamericano e la dirigenza bianconera è salita ai massimi livelli. Per ora si può parlare di una pace armata tra le mura della Continassa nella speranza che possa arrivare un’offerta in grado di soddisfare entrambe le parti. Questa offerta, come riporta Sport Mediaset, potrebbe avvenire dal PSG. Leonardo, plenipotenziario dei Blues, è un grande estimatore della Joya. La società francese potrebbe avere gli argomenti per convincere il giocatore sia in termini di ingaggio annuale sia per quel che riguarda gli annosi diritti d’immagine. Paratici attende solo che Leonardo faccia la prima mossa.