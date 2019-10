C'è un grande ballottaggio in casa Juventus, in vista del big match di domani a San Siro contro l'Inter di Antonio Conte. Maurizio Sarri deve sciogliere il dubbio su chi affiancherà Cristiano Ronaldo nel duo d'attacco bianconero, davanti al trequartista Aaron Ramsey. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la decisione è stata presa: Gonzalo Higuain è favorito rispetto a Paulo Dybala per essere titolare.