Sport Mediaset - Di Gregorio può salutare la Juventus? Ipotesi De Gea

Juventus su De Gea?

L'indiscrezione, abbastanza clamorosa, arriva da Sport Mediaset: secondo quanto riportato sul sito dell'emittente, in vista della prossima stagione lastarebbe valutando di cercare un profilo di maggiore esperienza per la porta, per quantonon abbia deluso nel corso degli ultimi mesi, i primi per lui con la squadra bianconera che a inizio 2025 lo ha riscattato anche formalmente dal Monza, per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro.Tra i possibili candidati in caso di addio dell'estremo difensore di scuola Inter, considerando che la Juventus ha in rosa un "secondo" di alto livello come Mattia Perin, il nome che più intriga è quello di, attualmente alla Fiorentina dopo una lunga esperienza al Manchester United. Il portiere spagnolo, 34 anni, ha firmato un accordo annuale con la possibilità di estenderlo per un'ulteriore stagione, opzione che il club viola potrà attivare in totale autonomia. Una questione secondaria, nel caso in cui la Juventus fosse davvero intenzionata a puntare su De Gea, anche qualora fosse necessario soddisfare le eventuali richieste economiche della società di Firenze.

La stagione di De Gea



De Gea-Fiorentina, i numeri

Presenze: 33

Minuti: 3.000

Goal subiti: 35

Partite senza goal subiti: 11



Di Gregorio-Juventus, i numeri

Presenze: 37

Minuti: 3.329

Goal subiti: 36

Partite senza goal subiti: 16

L'ex numero uno di Atletico Madrid e Manchester United ha vissuto una vera e propria rinascita sotto la guida di Raffaele Palladino, tornando ai livelli eccellenti di qualche tempo fa e mettendosi alle spalle le deludenti stagioni con i Red Devils. Proprio quelle difficoltà lo avevano lasciato fermo per un'intera annata da svincolato, prima che Rocco Commisso decidesse di puntare nuovamente su di lui, rilanciandolo con successo.