Cristiano Ronaldo è stato l'unico attaccante della Juventus a rendere secondo le aspettative nella scorsa stagione, la prima in Italia dopo il trasferimento da record dal Real Madrid del luglio 2018. Il fenomeno portoghese, come racconta Sport Mediaset, avrebbe "bruciato" Paulo Dybala e Mario Mandzukic fin dalla sua prima stagione in Serie A, così come in passato era successo al rendimento in calo di Gareth Bale e Karim Benzema al Real Madrid. In attesa di capire chi saranno i suoi partner d'attacco per la nuova stagione, CR7 "divora tutti" in casa bianconera.