Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ormai non ci sono dubbi sul futuro di Federico Chiesa: l'esterno viola sarà certamente un giocatore della Juventus, ma non arriverà in questa finestra di mercato. Per il portale del noto canale digitale, i bianconeri non hanno perso la voglia di portare a termine un acquisto che dalle parti della Continassa considerano importantissimo, ma a quanto pare Paratici sarebbe disposto ad aspettare un'altra annata per favorire un addio più dolce da parte di Chiesa, che così rispetterebbe la volontà del nuovo patron Rocco Commisso. Chiesa vedrà il numero uno della Fiorentina martedì 16 luglio, quando raggiungerà la sua Fiorentina in ritiro negli States.