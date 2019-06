João Cancelo si trasferirà al Manchester City per 50 milioni di euro, senza contropartite. E' quanto riporta Sport Mediaset, secondo cui l'affare che porterà il terzino in Inghilterra è vicinissimo alla conclusione. L'operazione dovrebbe concludersi in tempi brevi, entro il 30 giugno: la Juventus sarebbe pronta ad accettare l'offerta dei Citizens e ottenere così una preziosa plusvalenza. Cancelo è reduce da sei mesi deludenti dopo una prima parte di stagione da protagonista assoluto e, anche dopo l'addio di Allegri, la sua posizione in bianconero non si è fatta più solida.