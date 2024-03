Lacorteggia da tempo come rinforzo ideale per il centrocampo Lazar. Il giocatore attualmente è in forza all'Udinese. Tuttavia, stando a quanto riferisce Sport la Vecchia Signora deve fare attenzione se vuole arrivare al centrocampista dei friulani. Infatti, nella trattativa potrebbe inserirsi il Barcellona che avrebbe messo gli occhi sul giocatore. Le sue caratteristiche tecniche sarebbero state particolarmente apprezzate dai blaugrana. Bisogna capire però se ilproverà l'affondo per il centrocampista, risposta attesa verso il mercato estivo. Certamente resta un obiettivo molto apprezzato dalla Juventus.