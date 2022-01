Come racconta il Corriere dello Sport, la vittoria dei ricorsi al TAR la Lega Serie A è considerato un passo fondamentale in vista della Conferenza Stato-Regioni di mercoledì alla quale parteciperanno anche la Vezzali, Malagò, i presidenti federali e delle tre principali Leghe di calcio, basket e volley. L'obiettivo è definire un protocollo unico che poi sia seguito da tutte le Asl (indipendentemente dal colore della Regione). Per scriverne intanto una bozza e arrivare "preparati" a questo importante tavolo la Vezzali chiamerà a raccolta Federazioni e Leghe domani pomeriggio o martedì.