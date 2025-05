Spormediaset - Il Manchester United vuole pagare la clausola di Kean: ecco quanto incasserebbe la Fiorentina

La grande stagione dicon la maglia dellaha aperto nuovi scenari circa il futuro dell'attaccante classe 2000 che, secondo quanto riferito da Sportmediaset, potrebbe già lasciare la maglia viola dopo appena un'annata sportiva.Arrivato in estate dalla Juventus, l'ex attaccante di Verona, Everton e PSG, ha inscenato una stagione di altissimo livello segnando 24 goal in 43 partite tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Prestazioni, le sue, che non sono passate inosservate agli occhi di diversi grandi club europei, tra cui il Manchester United.I Red Devils, infatti, vorrebbero mettere le mani su un nuovo numero 9 per la prossima stagione e nella lista dei calciatori graditi a Ruben Amorim sarebbe entrato proprio Moise Kean.

United pronto a pagare la clausola

Piace anche al Bayern

Quanto ha guadagnato la Juve dalla cessione di Kean

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Manchester United già da settimane ha messo gli occhi su Moise Kean: relazioni convincenti da parte degli uomini mercato del club, tanto che i Red Devils sarebbero pronti a pagare lapresente nel contratto dell’attaccante italiano con la Fiorentina.Sono diversi i club che in queste settimane stanno monitorando la situazione di Kean, consapevoli anche del costo della clausola. L’attaccante ex Juventus piace tanto in Inghilterra e non solo allo United, dalla Germania nelle scorse settimane hanno rilanciato anche di un interessamento del Bayern Monaco nei suoi confronti.In caso di cessione, la Fiorentina farebbe registrare un'importante plusvalenza, visto che soltanto un anno fa ha acquistato Kean dalla Juventus per 13 milioni di euro più 5 di bonus.