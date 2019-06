Secondo quanto riporta Sportitalia, Maurizio Sarri resta in pole per la panchina della Juventus. Come anticipato da Ilbianconero.com, l'accordo col tecnico c'è già da settimane ma ora tutto dipende dal Chelsea che deve liberare l'ex Napoli. C'è un impegno e una promessa da parte della società, non ci sono contenziosi in corso. Il Chelsea a marzo forse non si aspettava che sarebbe arrivata la Juve, ma i rapporti anche tra le due società sono ottimi, la situazione non sembra complicata.