Sponsor tecnici Serie A: chi incassa di più? La classifica

La Juventus e Adidas continueranno il loro legame anche nei prossimi anni visto che è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2038. In totale, il club bianconero, secondo quanto raccolto da Tuttosport, percepirà oltre 400 milioni in questi anni da Adidas. Ma quali sono i ricavi dei club di Serie A dai rispettivi sponsor tecnici? Ecco la classifica.Se da una parte le big europee sono irraggiungibili, in Italia la Juventus è prima per ricavi dallo sponsor tecnico. Di seguito la classifica dei principali club italiani riportata da Tuttosport.

Napoli: 9 milioni (Armani)

Milan: 25 milioni (Puma)

Juventus: 43 milioni (Adidas)

Guardando le altre squadre in giro per l'Europa, il Real Madrid è primo con 120 milioni di incassi annui da Adidas mentre al secondo posto c'è il Barcellona.