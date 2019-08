La Juventus ha perso la palma di miglior squadra di Serie A dal punto di vista del main sponsor sulla propria maglia. Al primo posto, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, c'è a sorpresa il Sassuolo, con Mapei che paga ben 18 milioni di euro a stagione al club neroverde. Al secondo arriva il club bianconero, che da Jeep incassa 17 milioni di fisso, oltre a bonus legati alla conquista dello scudetto e all'andamento in Champions League. Sul retro della maglia non figura più Cygames. La Roma, sponsorizzata da Qatar Airways e Hyundai, raggiunge il terzo gradino del podio a quota 14 milioni, a pari merito con il Milan e davanti a Inter, a quota 10.5 milioni, e Napoli, fermo a 9.