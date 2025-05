Sponsor Juventus, tutte le cifre dell'acrrodo con Visit Detroit

AFP/Getty Images

La Juventus ha annunciato l'accordo per le prossime tre stagioni con i due nuovi front-of-shirt-partners . I due sponsor che appariranno sulla maglia bianconera saranno Jeep - con cui la Juve ha iniziato a collaborare 13 anni fa - e Visit Detroit, al debutto assoluto in Serie A.Un passo importante per il club, che inizia a costruire il proprio futuro già a partire dalla fine di quest'annata. In particolare la scelta di Visit Detroit rappresenta una novità assoluta per l'intero campionato italiano: sarà il primo CVB (Convention and Visitors Bureau) a comparire come sponsor principale di maglia su una squadra di Serie A.

Il corrispettivo fisso complessivo di Visit Detroit nell'accordo con la Juventus è significativamente inferiore rispetto a Jeep, e corrisponde a una cifra compresa