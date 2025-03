Sponsor Juventus: quanto hanno perso i bianconeri senza un marchio

AFP via Getty Images



Un sodalizio iniziato nel 2012

L'impatto economico della fine della partnership

Un'epoca si è chiusa nel giugno 2024 per la. Dopo dodici anni di collaborazione, si è concluso l'accordo di sponsorizzazione con Jeep, marchio appartenente al gruppo della famiglia Elkann-Agnelli.La sponsorizzazione con Jeep aveva preso il via nella stagione 2012/2013, un momento di grande rilancio per la Juventus, reduce dalla vittoria del primo scudetto dell'era Conte. Con il logo del celebre brand automobilistico sulle maglie, i bianconeri hanno conquistato numerosi trofei, tra cui diversi titoli nazionali e due finali di Champions League. L'accordo, inizialmente siglato per una cifra inferiore, ha subito vari ritocchi nel corso degli anni, con un rinnovo che garantiva al club un introito compreso tra i 38 milioni di euro annui (senza competizioni europee) e i 45 milioni di euro stagionali in caso di partecipazione alle coppe., cifra che il club avrebbe incassato in questa stagione grazie alla partecipazione alla nuova Super Champions League.Con il termine della sponsorizzazione, la Juventus si è trovata di fronte alla necessità di individuare un nuovo partner commerciale in grado di garantire entrate adeguate, specialmente in un periodo in cui la sostenibilità finanziaria è diventata cruciale nel calcio moderno. L'assenza di questi introiti rappresenta una sfida per la società, che dovrà trovare nuove fonti di ricavo senza compromettere il progetto sportivo.