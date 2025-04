Sponsor Juventus, doppia ipotesi: ma è possibile sfoggiare due brand insieme?

Getty Images

Le due ipotesi per il nuovo sponsor della Juventus

Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, lasarebbe in fase di trattativa avanzata per risolvere la questione relativa allo sponsor di maglia , che da inizio stagione non è più presente sulle divise ufficiali della squadra nelle partite di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, dopo la scadenza della storica partnership conIl club torinese, infatti, starebbe negoziando un doppio accordo che prevede la presenza di due marchi sulle maglie della prima squadra maschile e, in alcune occasioni, anche su quelle delle Women. Il primo brand sarebbe proprio Jeep, società che fa parte del gruppo Stellantis (di cui l'azionista di maggioranza è Exor, la holding degli Agnelli-Elkann), che pare stia valutando un ritorno a sorpresa dopo essere apparso sulle divise bianconere dal 2012 al 2024, mentre il secondo sarebbe rappresentato dall'ente turistico

È possibile sfoggiarne due insieme?

Ma è davvero possibile per le squadre sfoggiare due sponsor contemporaneamente? Stando a Sport Business, la risposta è sì per quanto riguarda il campionato di Serie A, mentre la questione cambia considerando ilche la Juventus disputerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio (unica squadra italiana insieme all'Inter), data entro la quale il nuovo accordo dovrà essere stato definito, per poter sfoggiare il nuovo "logo" da regolamento.Le normative della FIFA, infatti, permettono solo uno sponsor principale per maglia, per cui la società bianconera dovrà valutare anche questo aspetto. La competizione in programma oltreoceano, del resto, costituisce un'opportunità importante per le squadre coinvolte anche dal punto vista economico e commerciale, oltre che sul fronte sportivo, rappresentando di conseguenza una vetrina con pochi eguali per i marchi legati ai singoli club.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui