Sponsor Juventus, 'corrispettivo in linea con le condizioni discusse con altri': il confronto con le big italiane ed estere

La Juventus ha reso noto il Documento Informativo relativo alla sottoscrizione con Stellantis dell'accordo per locon, a cui si aggiunge poi quello conCome si legge nel file, "il corrispettivo dell'Accordo di Sponsorizzazione è, e gli importi previsti negli accordi conclusi con i due partner sopra menzionati sono sostanzialmentecon riferimento alla front jersey sponsorship".

"L'Operazione, come anticipato, concerne la formalizzazione di un accordo avente ad oggetto i diritti di sponsorizzazione della maglia da gara", si legge ancora nel documento. "Nel valutare l'interesse della Società rispetto all'Operazione è infatti necessario sottolineare che. Il management ha riferito che, ai fini delle analisi del Comitato, il corrispettivo dell'Operazione è stato valutato alla luce sia delle informazioni pubbliche sia di quelle contenute in ricerche di mercato indipendenti nonché tenuto conto di analisi di benchmarking.In particolare, le condizioni sono state determinate avendo riguardo, per quanto riguarda la sponsorizzazione della maglia della Prima Squadra Maschile:- a un'analisi di benchmark rispetto ai valori dei contratti di front jersey sponsorship dei top club italiani estratti da GlobalData, che colloca l'Accordo di Sponsorizzazione nel top range per controvalore insieme a- a un'analisi di benchmark rispetto ai valori dei contratti di front jersey sponsorship dei top club europei (fonte: GlobalData), che colloca l'Accordo di Sponsorizzazione appena al di sotto del medium range per controvalore, insieme ale ai top club italiani poc'anzi citati.Per quanto riguarda la sponsorizzazione della maglia dellae dei diritti di c.d. "virtual cam carpet, alle informazioni contenute nelle ricerche di mercato indipendenti più aggiornate, condotte da Nielsen Sport, società leader nella misurazione e analisi di dati e statistiche nel mondo dello sport, con soluzioni che comprendono la valutazione dei media multipiattaforma, gli approfondimenti sui fan e l'analisi digitale e sociale; con riferimento agli altri diritti, al listino prezzi generalmente adottato dalla Società in operazioni con soggetti terzi".Come vi abbiamo già spiegato, l'accordo della Juventus con Jeep prevede un corrispettivo fisso di, che si dividerà in questo modo:Successivamente, oltre alle cifre, andranno considerate "moderate componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA".Per quanto riguarda Visit Detroit, invece, la Juventus ha comunicato che il corrispettivo complessivo fisso sarà significativamente inferiore rispetto a Jeep, "in coerenza con i minori diritti di sponsorizzazione concessi) e componenti variabili (bonus), potenzialmente di rilievo, in funzione del conseguimento di determinati obiettivi". Il corrispettivo di Visit Detroit sarà pari a una cifra, dunque il totale annuale insieme a Jeep ammonterebbe a circa 28-30 milioni, che potrebbero arrivare a 35 con dei bonus.