AFP via Getty Images

Sponsor Juventus, ci sarà anche sulle maglie di Women, Primavera e Next Gen?

2 ore fa



La Juventus nella serata di ieri ha ufficializzato l'arrivo del nuovo sponsor sulle divise da gara. Un doppio colpo con Jeep e Visit Detroit, come vi abbiamo raccontato ieri. Il nuovo sponsor però ci sarà anche sulla maglia di Juventus Women, Juventus Next Gen e Juventus Primavera? La risposta è dal comunicato della Juventus:



"L’accordo prevede la presenza congiunta dei loghi di Jeep e Visit Detroit sulle maglie della Prima Squadra maschile, femminile e della Next Gen nelle competizioni nazionali. Nelle competizioni internazionali, invece, Jeep tornerà a essere l’unico front-of-shirt sponsor".