La Juve ha annunciato un nuovo accordo con Allianz fino al 2030. Un accordo che porterà nelle casse del club bianconero oltre 100 milioni di euro ampliando gli ambiti di sponsorizzazione del colosso delle assicurazioni che oltre al naming right dello stadio apparirà anche nelle maglie di allenamento della Juve e sul retro delle divise della squadra femminile bianconera. Un nuovo accordo con ancora più soldi per le casse del club bianconero che ha fatto un deciso passo avanti da un anno e mezzo, dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Quasi tutti gli accordi sono stati ridiscussi, c'è stata davvero un'era pre e post CR7, ecco come sono cambiati in questi 18 mesi gli accordi di sponsorizzazione della Juve. NUOVI ACCORDI - ​Come ricorda Il Corriere della Sera, Adidas fino al 2027 ha più che raddoppiato gli introiti dallo sponsor tecnico: si è passati da 23 (fino a novembre 2018) a 51 milioni a stagione, per otto anni. 408 milioni di euro totali più 15 milioni di bonus "per l’accresciuta visibilità del brand Juve". Poi c'è Jeep, lo sponsor sulla maglia della Juve che dalla prossima stagione alzerà il corrispettivo fisso annuo da 17 a 42 milioni, bonus esclusi. In generale, gli incassi da pubblicità sono cresciuti da 86,8 milioni a 108,8 milioni, quelli da gare sono cresciuti 56,4 a 70,6 milioni e quelli della vendita di prodotti e licenze è salita da 27,8 a 44 milioni.