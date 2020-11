1









La nota azienda produttrice di pasta De Cecco è indagata per frode: avrebbe spacciato del grano francese per grano pugliese. Cosa c'entra questo col mondo del calcio? L'azienda in questione è uno dei partner commerciali della Juventus, una coincidenza che ha fornito a Paolo Ziliani una ghiotta (è il caso di dirlo, trattandosi di De Cecco!) occasione per lanciare una frecciata social alla Juve: "Chi si somiglia si piglia". Alludendo naturalmente alla presunta tendenza a imbrogli e "furti" di cui è costantemente accusata la squadra bianconera.