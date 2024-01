Sponsor Juve, via Jeep: si cerca un nuovo partner

e che, in qualche modo, fotografa la situazione della nuova. Il 30 giugno 2024 scadrà la sponsorizzazione di maglia Jeep, brand di proprietà di Stellantis il cui maggior azionista è. Sponsorizzazione che in questi anni ha fruttato 45 milioni di euro a stagione.Già da tempo è partita la caccia ad una nuova sponsorizzazione e la grossa novità è che si guarda al di là delle controllate dache, come noto, è azionista di maggioranza di Juventus. In particolare è Francescoa lavorare sul dossier e l’obiettivo per il nuovo accordo è di arrivare ad un contratto dal valore di 50 milioni di euro. Come raccontato questa mattina da Tuttosport: I prossimi due mesi saranno cruciali, poiché l'obiettivo è concludere le negoziazioni il prima possibile.Non è stato semplice, vista la situazione delicata della Juventus. Il dato da segnalare, però, rimane