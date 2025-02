'Sponsor e pubblicità da scommesse, ci lavoriamo'. Dal Ministro arriva l'apertura

Getty Images

Il ritorno della pubblicità sulle scommesse: opportunità o rischio?



Verso un nuovo modello di finanziamento?

La riforma del calcio italiano torna al centro del dibattito politico e sportivo. Il ministro per lo sport e per i giovani,, ha confermato che il lavoro della VII Commissione del Senato sulla regolamentazione del settore è in corso, con particolare attenzione alla reintroduzione della pubblicità delle scommesse sportive e alla destinazione di una percentuale del betting agli organizzatori degli eventi sportivi."Ci stiamo lavorando", ha dichiarato Abodi, evidenziando la necessità di trovare un ampio consenso su una questione che riguarda non solo il mondo del calcio, ma tutto il comparto sportivo italiano. Il divieto di sponsorizzazione delle scommesse, introdotto nel 2019 con il Decreto Dignità, ha avuto un impatto significativo sulle entrate dei club, in particolare quelli di Serie A e B, che avevano stretto accordi di partnership con operatori del settore.L'eventuale reintroduzione della pubblicità legata al betting potrebbe rappresentare una boccata d'ossigeno per il sistema calcio, alle prese con difficoltà economiche sempre più evidenti. Alcuni studi hanno stimato che il divieto abbia comportato una perdita di circa 100 milioni di euro all'anno per le società sportive, privandole di un'importante fonte di finanziamento.Tuttavia, non mancano le perplessità. Il tema del gioco d'azzardo e della sua influenza sui tifosi, soprattutto i più giovani, resta una questione delicata. Il governo e il Parlamento dovranno trovare un equilibrio tra la necessità di sostenere economicamente lo sport e la tutela sociale contro i rischi della dipendenza dal gioco.Un altro punto chiave della riforma riguarda la destinazione di una quota delle entrate del betting agli organizzatori degli eventi sportivi. Questa misura potrebbe creare un sistema più sostenibile, garantendo risorse aggiuntive a federazioni e club.Nei prossimi mesi il dibattito si intensificherà, con l'obiettivo di individuare soluzioni che possano conciliare sviluppo economico e responsabilità sociale. Il mondo del calcio attende risposte concrete, mentre il governo lavora per costruire un consenso il più ampio possibile.