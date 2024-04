A chi si riferiva Zazzaroni sullo spogliatoio spaccato?

"La squadra lo segue totalmente, non è come l'anno scorso che qualcuno telefonava e diceva che c'erano delle spaccature". Oh, una puntura niente male: è arrivata dalle parole di Ivan Zazzaroni a Pressing , dove - come spesso accade - ci si è divisi tra chi sosteneva Allegri e chi sosteneva la sua partenza.Sul futuro sembrano tutti abbastanza chiari:. Però i sassolini sono tanti e la scarpa inizia a stare in maniera piuttosto stretta. A chi si riferiva, dunque, quella frase lanciata un po' così dal direttore del Corriere dello Sport?Il riferimento sembra piuttosto chiaro, a dir la verità: tutto lascia pensare che il destinatario della frecciatina sia l'ex capitano della Juventus,, protagonista di un addio piuttosto burrascoso quest'estate.Tra Bonucci e Allegri i rapporti non sono mai stati così solidi, ed è chiaro che per tanto tempo le parti hanno provato a sopportarsi.Adesso si è scoperto anche il perché, o comunque una parte: ad Allegri non sono andate giù un po' di comunicazioni fatte filtrare sulla squadra?