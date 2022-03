Ha fatto molto discutere lo stato in cui l'Italia ha lasciato lo spogliatoio del Renzo Barbera dopo la partita contro la Macedonia. In un video divenuto subito virale sui social, infatti, si vedono disordine e rifiuti sparsi dappertutto. Nella conferenza stampa della vigilia di Turchia-Italia, è intervenuto sulla questione Leonardo Bonucci: "Abbiamo fatto un grosso errore - ha ammesso - la prossima volta faremo più attenzione. Eravamo delusi e non abbiamo pensato a questi particolari che fanno la differenza. Nelle prossime partite chiederemo più attrezzature per gestire e buttare via i rifiuti. Chiediamo scusa".