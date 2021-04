Partite come quella di oggi pomeriggio contro il Genoa, una vittoria per 3-1, suscitano comprensibilmente l'entusiasmo dei giocatori bianconeri, che dopo il match si sono precipitati su Instagram a condividere le proprie sensazioni. L'emozione principale che emerge nitida è quella della soddisfazione per lo spirito messo in mostra dalla squadra. Soprattutto quello del primo tempo, che ha mostrato quale strada deve riuscire a percorrere la Juve con continuità, possibilmente per tutti i 90 minuti e non solo per il primi 45.

Qui di seguito la compilation di tutti i post social dei giocatori juventini (oltre che di mister Pirlo) dopo Juve-Genoa: