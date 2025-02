Spinta su Vlahovic in Cagliari-Juventus, Marelli: 'Era rigore, ecco perché il VAR non è intervenuto'

2025 Getty Images

Cagliari-Juventus, spinta di Luperto su Vlahovic: il commento di Marelli

Spinta su Vlahovic, perché non è intervenuto il VAR?

Nel finale dii e tante proteste, soprattutto di Dusan Vlahovic, protagonista dell'episodio. L'attaccante della Juventus, lanciato in area, si è ritrovato solo davanti al portiere avversario ma mentre calciava è stato sbilanciato da Luperto, che lo ha spinto con entrambe le mani da dietro.Proteste giustificate quelle divisto che come spiegato da Luca Marelli ai microfoni di DAZN, sarebbe stato corretto assegnare il rigore alla Juve. "C'è stato un lancio in profondità per Vlahovic, arrivato in area di rigore viene spinto a due braccia da Lupero., cerca solo di sbilanciare Vlahovic".Sul mancato intervento di Chiffi, che era al VAR, l'ex arbitro ha aggiunto: "Perché non è intervenuto il VAR? Perché Colombo aveva la visuale libera e l'intensità viene valutata dall'arbitro in campo ma questo è calcio di rigore".