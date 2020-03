A ISP, Gionatha Spinesi ha parlato della differenza tra una gara con pubblico e senza. Il suo Catania, nel 2007, fu costretto a giocare senza tifosi dopo quanto accaduto al Massimino contro il Palermo, ossia l'uccisione dell'ispettore Raciti. "Sicuramente potrebbero venire meno a qualche giocatore gli stimoli giusti visto che il pubblico e il rumore di sottofondo possono migliorare le prestazioni ed il rendimento. Il silenzio al contrario potrebbe provocare l’effetto opposto ma c’è una variabile che riguarda gli attaccanti e io che ho per tanti anni ricoperto questo ruolo giocando per 8 partite senza pubblico ne so qualcosa - le sue parole -. Per me infatti gli attaccanti “beneficeranno” del silenzio perchè chi fa gol è sempre concentrato e affamato di suo e gli stimoli li ha o con due spettatori sugli spalti o con 70 mila. Giocare un Juve-Catania con il pubblico concede a un attaccante al massimo una o due occasioni, a porte chiuse invece di palle-gol me in partite del genere te ne capitano molte di più perchè l’attenzione dei calciatori avversari non sarà la stessa di giocare davanti a 50 mila spettatori. Per questo prevedo gol doppiette e triplette dei centravanti che potrebbero beneficiare del calo di concentrazione dei difensori che invece hanno più bisogno del pubblico per mantenere alta l’attenzione. Il portiere invece migliora il dialogo con i difensori e potrebbe avere un vantaggio del silenzio nello stadio”.