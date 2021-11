L'ex presidente del Livorno, Aldo Spinelli, intervenuto a Lady Radio, ha parlato di Massimiliano Allegri: "So che ama la Juventus perché aveva un pre-accordo con il Real Madrid. Questo è un anno di transizione per i bianconeri. Aver passato il turno in Champions con questa squadra è già tanto. Manca un giocatore da 30 gol come Cristiano Ronaldo: ha pareggiato da solo la partita con l’Atalanta. La Juve sta pagando la sua assenza. Allegri è uno dei tecnici migliori, uno dei più concreti, ma se tu mi dai la pasta in bianco invece che con il ragù c’è la differenza".