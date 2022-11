Intervistato ai microfoni di Rai Sport, l'ex presidente del Livorno Aldo Spinelli ha commentato anche la rete annullata al brasiliano Danilo in Juve-Inter.'Annullare un gol del genere è uccidere il calcio. La mano non si vede minimamente. Annullare quel gol è un sacrilegio. Allegri è stato sempre criticato, ma la Juventus ha avuto tanti giocatori fuori e questo non viene mai considerato. Allegri è e rimane uno dei calciatori più forti in circolazione'.