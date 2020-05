Due "spine" per la Juve. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a fare il punto su Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain, i due calciatori che più hanno fatto discutere in casa Juve nelle ultime settimane. Entrambi possono salutare a fine stagione: Higuain piace al River, Rabiot ha tanti estimatori in Premier, l'ultimo (come avevamo anticipato) è stato il Newcastle. Ultimi a rientrare a Torino ed ultimi, quindi, a tornare alla Continassa. A meno che... DOPPIO TAMPONE - I bianconeri stanno infatti valutando se è replicabile anche in Piemonte ciò che è stato fatto in Lombardia con Zlatan Ibrahimovic ovvero sottoporre un calciatore a doppio tampone in 48 ore per far emergere l'eventuale negatività e dare il via libera al lavoro sul campo, anche se la quarantena non è terminata. Sin qui tutti gli stranieri, a partire da Cristiano Ronaldo, si sono posti in isolamento per due settimane, ma per Rabiot e Higuain - gli ultimi due arrivati - si potrebbe provare ad accelerare. Poi ci sarà tempo per parlare di futuro.