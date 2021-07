Ieri ha lasciato il ritiro, oggi parte il "recupero". ​. Dopo l'infortunio di venerdì sera a Monaco e la giornata di ieri, in cui è stata ufficializzata la rottura sottocutanea del tendine d'achille, il terzino della Roma volerà oggi in Finlandia. Lì lo aspetta Sakari Orava, conosciuto come 'mago dei tendini', professore esperto in questo genere di operazioni. I tempi di recupero per l'ex Juve sono di almeno 6 mesi.